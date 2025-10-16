През изминалата нощ се наблюдаваха интензивни валежи на територията на Област Бургас и Община Царево, но няма данни за бедстващи и пострадали, обстановката се нормализира.Областният управител активира системата BG Alert, а дежурните екипи на МВР и общината цяла нощ са на терен. Общинският щаб заседава през цялата нощ, съобщиха от Община Царево.Всички реки и дерета са проводими, въпреки интензивния валеж няма данни за бедстващи хора. "Остава в сила предупреждението за интензивно време, бъдете внимателни и при нужда потърсете съдействие от дежурните екипи на тел. 112 или в общината“, призовават институциите.