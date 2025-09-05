Какви са щетите след пожара край м.с. "Върли бряг"?

© Burgas24.bg Във връзка с възникналия в сряда в землището на м.с. "Върли бряг" пожар е установено, че е причинена материална щета на частен имот, съобщиха от МВР.



Той е собственост на 47-годишен бургазлия и представлява едноетажна тухлена постройка с дворно място, в което са отглеждани животни и е стопанисван пчелин.



Огънят бе забелязан по обяд на 3-и септември в местността "Шилото", като веднага на място пристигнаха осем екипа на пожарната, които с бързите си и навременни действия спряха разпространението на огнената стихия.



Причините за случилото се са все още в процес на изясняване.