|Какви са щетите след пожара край м.с. "Върли бряг"?
Той е собственост на 47-годишен бургазлия и представлява едноетажна тухлена постройка с дворно място, в което са отглеждани животни и е стопанисван пчелин.
Огънят бе забелязан по обяд на 3-и септември в местността "Шилото", като веднага на място пристигнаха осем екипа на пожарната, които с бързите си и навременни действия спряха разпространението на огнената стихия.
Причините за случилото се са все още в процес на изясняване.
