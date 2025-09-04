Какво се случи с норвежец, качил се пиян на тротинетка в Слънчев бряг?

© За пореден инцидент с тротинетка съобщиха от ОДМВР – Бургас. Той е станал вчера около 20:00 ч. на алеята пред хотел "Тиара бийч“ в Слънчев бряг. В условията на прав пътен участък, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и загуба на управление, самостоятелно е катастрофирало, преобръщайки се на алеята индивидуалното електрическо превозно средство, управлявано от 44-годишен норвежки турист.



Мъжът е получил повърхностни наранявания и натъртвания, без опасност за живота. Норвежецът е настанен за лечение в болница "Лайф хоспитал“ - Бургас. Тестван е за употреба на алкохол, като дрегерът отчел - 1,29 промила.