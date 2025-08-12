Новини
Какво се случва с пожара в Сунгурларско?
Автор: Николай Парашкевов 16:20Коментари (0)319
©
виж галерията
Без спиране продължава гасенето на огнената стихия в Сунгурларско, предаде репортер на Burgas24.bg. На място са 21 екипа, като само се сменят служителите.

"Работим по фронта, който не бе локализиран през целия ден. Допреди малко там имахме проблеми с вятъра, растителността, труднодостъпния терен. Но към момента проблемът е преодолян и успяваме да насмогнем с обработването на фронта", заяви пред журналисти заместник-директорът на ГДПБЗН ст. комисар Любомир Баров.

"Прогнозата между 18:00 и 20:00 ч. е за силен вятър. Хората са на място и абсолютно всичкият ресурс работи. Реално трите огнища са станали като един голям фронт, който се е разкъсал. И в момента на място остават три самолета. Успяхме в един проблемен участък да смъкнем пожара в едно дере, което е много дълбоко. Там подпомагат самолетите, за да не се разпали пак близката храстова растителност", добави той.

"Оставили сме постове във всички села. Правят се пълни обходи. Вдигаме на няколко пъти и дронове, но категорично няма опасност за населението", категоричен бе Баров. Той подчерта, че утре отново ще бъде поискано от Министерството на отбраната същият брой военни като днес да се включи в гасенето.

Бедственото положение и готовността за евакуация остава, добави кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.




