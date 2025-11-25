Огнено кълбо, движещо се бързо в небето, и силен тътен изплашиха жителите на Синеморец късно вечерта в неделя. В социалните мрежи се разпространява видео, като според автора на кадрите е заснето падане на метеорит в района на селото, последвано от силен гръм. Според публикациите във Facebook шумът бил интензивен и е определен от очевидци като наподобяващ преминаването на изтребител."Към 23 ч. се подготвяхме с детето ми да си легнем и изведнъж се чу страшен гръм. Тътенът ставаше все по-силен, мебелите вкъщи започнаха да се тресат. Живеем близо до границата и помислих, че това може да са изтребители. Погледнах към небето и видях падащия обект. Към края на клипа се вижда как самият обект спира да свети и изведнъж изчезна, предполагам, че е паднал в морето", разказа Сабрина Димитрова, разпространила един от клиповете в социалните мрежи.Габриела също е свидетел на чудното небесно тяло. "Шумът се усилваше. Обектът летеше като падаща звезда, но много по-бързо и за секунди изчезна", посочи пред NOVA тя.Астрофизикът Никола Каравасилев от Съюза астрономите в България обясни, че тялото е болид – много ярък метеор. По негови думи той всъщност се движи доста по-бавно отколкото би трябвало, което подсказва, че е доста голям по размер."Тътенът и шумът са рядкост. Това вероятно е в резултат от ударната вълна при навлизането на болида в земната атмосфера", смята експертът.