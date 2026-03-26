Община Камено и университетът в Къркларели (Република Турция) подписаха меморандум за сътрудничество, с който се поставя началото на дългосрочно партньорство в областта на образованието, науката, иновациите и регионалното развитие.Меморандумът предвижда развитие на съвместни инициативи, включително реализиране на проекти по национални и европейски програми, обмен на експертен опит и информация, участие в конференции, семинари и работни срещи, както и създаване на възможности за стажове и практически обучения на студенти в общинската администрация.Стремежът на Община Камено при подписването на меморандума е да съдейства за създаването и поддържането на подходяща институционална среда, насърчаваща партньорството между висшето училище и местната власт, както и развитието на Крепост Русокастро като туристическа дестинация. Предвижда се в партньорството активно участие на преподаватели, изследователи и студенти от университета в в дейности на територията на общината, както и участие на експерти от общинската администрация в образователния процес и научно-приложни инициативи на университета.Срещата е по инициатива на проф. д-р Мария Нейкова - декан на ЦЮН при БСУ.В Камено гостите бяха посрещнати от кмета Жельо Вардунски и заместник-кмета Венцеслав Ценов. По време на срещата бяха обсъдени крепостта Русокастро като значим обект, както и трансграничните проекти, по които общината работи съвместно с партньори от Турция.