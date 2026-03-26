Камено започва партньорство с турски университет
©
Меморандумът предвижда развитие на съвместни инициативи, включително реализиране на проекти по национални и европейски програми, обмен на експертен опит и информация, участие в конференции, семинари и работни срещи, както и създаване на възможности за стажове и практически обучения на студенти в общинската администрация.
Стремежът на Община Камено при подписването на меморандума е да съдейства за създаването и поддържането на подходяща институционална среда, насърчаваща партньорството между висшето училище и местната власт, както и развитието на Крепост Русокастро като туристическа дестинация. Предвижда се в партньорството активно участие на преподаватели, изследователи и студенти от университета в в дейности на територията на общината, както и участие на експерти от общинската администрация в образователния процес и научно-приложни инициативи на университета.
Срещата е по инициатива на проф. д-р Мария Нейкова - декан на ЦЮН при БСУ.В Камено гостите бяха посрещнати от кмета Жельо Вардунски и заместник-кмета Венцеслав Ценов. По време на срещата бяха обсъдени крепостта Русокастро като значим обект, както и трансграничните проекти, по които общината работи съвместно с партньори от Турция.
Още от категорията
/
Задържаха мъж в Камено
25.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Криминален тип от Средец скри дрога в статуетка, но полицията го ...
17:44 / 25.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.