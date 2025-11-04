Кампания по кръводаряване престои в Поморие
Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, който не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа преди процедурата.
Тя не трябва да се извършва на гладно, а дарителите трябва да са отпочинали и в добро здравословно състояние. След кръводаряването се препоръчва прием на повече течности и калорични храни. Цялата процедура по кръвовземане, включваща и попълване на въпросник, лекарски преглед, определяне на кръвна група и хемоглобин, продължава около 30 минути.
Количеството на дарената кръв се възстановява в рамките на едно денонощие, а качественото ѝ възстановяване – за 3 до 4 седмици.
Кръводаряването има и здравословни ползи, тъй като стимулира обновяването на кръвните клетки и засилва защитните сили на организма.
Дарителите получават два дни платен отпуск съгласно Кодекса на труда, както и достъп до резултатите от изследванията за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.
