Каравани са изгорели при пожар край Созопол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас.Сигнал за горящи каравани, позиционирани в района на къмпинг "Айлякь“, е получен около 10:15 часа на 1 януари в Районното управление в Созопол. Те са били собственост на 58-годишен бургазлия.По негови данни забелязал дим от каравана, разположена на около 15 метра навътре по пясъчната ивица. Огънят е потушен от два противопожарни екипа. Напълно изгорели са четири каравани, като са нанесени минимални щети /обгаряния/ по верандите на още две каравани.При инцидента няма пострадали. Няма и данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.