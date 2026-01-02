Каравани изгоряха при пожар край Созопол
Сигнал за горящи каравани, позиционирани в района на къмпинг "Айлякь“, е получен около 10:15 часа на 1 януари в Районното управление в Созопол. Те са били собственост на 58-годишен бургазлия.
По негови данни забелязал дим от каравана, разположена на около 15 метра навътре по пясъчната ивица. Огънят е потушен от два противопожарни екипа. Напълно изгорели са четири каравани, като са нанесени минимални щети /обгаряния/ по верандите на още две каравани.
При инцидента няма пострадали. Няма и данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.
