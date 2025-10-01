© виж галерията Близо 4 кг суха тревна маса - глави и листа, както и 21 саксии с канабисови растения, отглеждани в специално пригодено за целта помещение, са намерени и иззети днес от служители на Районно управление – Карнобат. Полицаите са извършили претърсване на два адреса в Карнобат, обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.



В първото жилище е открито помещение с палатка, оборудвана с вентилацията, осветителна и отоплителна системи, в която се отглеждали 21 саксии с растения с височина 60-70 см. Намерени са и множество препарати, торове и пръст, подпомагащи израстването на "реколтата".



При претърсването на двата адреса са открити общо около 4 кг суха канабисова маса. Белгиецът е задържан за срок до 24 часа.



По случая е образувано в Районно управление - Карнобат е образувано досъдебно производство.