Вчера около 06:20 ч. на пътя Айтос - с. Караново, в условията на прав пътен участък с наклон при изкачване, поради движение с несъобразена със състоянието на пътя и релефа скорост, самостоятелно е катастрофирал, преобръщайки се в крайпътна канавка, тежкотоварен автомобил "Волво“, управляван от 47-годишен мъж от силистренското село Ирник.Шофьорът е получил фрактура на предмишница на дясна ръка. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“. Леко е пострадал и неговият 58-годишен спътник от Силистра. Той който получил охлузни рани в областта на седалището, прегледан е и е освободен за домашно лечение.