Вчера около 17:15 ч. на пътя Малко Търново – Бургас, в посока Бургас, лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 34-годишен мъж от село Маринка, при извършване на ляв завой се е ударил странично в преминаващ покрай него лек автомобил "Хонда Сивик“, управляван от 22-годишен бургазлия, съобщиха от ОДМВР за Burgas24.bg.

Водачът на фолксвагена е получил контузия на раменна става. Шофьорът на хондата е получил контузия на лявото коляно.