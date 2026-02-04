Жители на източната част на Айтос останаха без ток, след като лек автомобил се удари в електрически стълб в близост до жилищни сгради и търговски обекти, съобщава Айтоската младежка телевизия (АМТ).В колата пътувало младо семейство. При катастрофата няма пострадали, но инцидентът предизвикал авария в мрежата и намеса на полиция.Произшествието станало на улица "Славянска“ в час с интензивен трафик. По първоначални данни шофьорът изгубил контрол над автомобила и се ударил в електрически стълб, който захранва жилищните сгради в района. Сблъсъкът бил достатъчно силен, за да прекъсне електрозахранването в източната част на града.На място незабавно били изпратени екипи на полицията, които обезопасили района и регулирали движението. Служители на електроразпределителното дружество започнали работа по локализиране на аварията и възстановяване на захранването.Предстои изясняване на всички обстоятелства около инцидента.Местните жители настояват за допълнителни мерки за безопасност, включително по-добра сигнализация, ограничаване на скоростта и преглед на разположението на електрическите съоръжения в рискови участъци. Те очакват институциите да реагират, преди следваща катастрофа да доведе до по-сериозни последици.