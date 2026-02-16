Катастрофа в Айтос: Велосипедист с мозъчен кръвоизлив след удар на кръстовище
Велосипедистът е получил лек мозъчен кръвоизлив и контузна рана на главата. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.
