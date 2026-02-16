В събота около 12:10 ч. на кръстовището на айтоските улици "Христо Ботев“ и "Отец Паисий“ по неустановени към момента причини е възникнал пътен инцидент между лек автомобил "Ситроен“ с бургаска регистрация, управляван от 51-годишен айтозлия, и 66-годишен велосипедист от Айтос.Велосипедистът е получил лек мозъчен кръвоизлив и контузна рана на главата. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.