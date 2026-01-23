Вчера около 09:40 ч. на ул. "Иван Вазов“ пред дом №20 в село Бата, поради загуба на контрол лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 25-годишен мъж от поморийското село Бата, се удря в задната лява част на неправилно спрял товарен автомобил "Мерцедес 311“, извършващ товаро-разтоварни дейности на пътното платно в активна лента на движение.От катастрофата е пострадал водачът на фолксвагена, който е получил рана на челото. Той е настанен за наблюдение в болница "Сърце и мозък“.