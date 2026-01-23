Катастрофа в село Бата, има пострадал
©
От катастрофата е пострадал водачът на фолксвагена, който е получил рана на челото. Той е настанен за наблюдение в болница "Сърце и мозък“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
29-годишен шофьор хванат дрогиран при нощна проверка в Бургаско
17:16 / 22.01.2026
Нещо уникално заснеха край скалите на Синеморец
11:11 / 22.01.2026
Пресъздадоха ритуала "Бабуване" в Царево
13:20 / 21.01.2026
Община Несебър изплати близо 425 хил. лв. еднократна помощ за 212...
11:02 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.