Временно  движението по път I-7 Елхово - Лесово  в района на Гранитово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

От там призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".