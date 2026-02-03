Временно движението по път I-7 Елхово - Лесово в района на Гранитово се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.От там призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".