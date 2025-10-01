Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба потвърди наркотици

© Булфото (архив) И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, обвиняем за тежката катастрофа в Слънчев бряг, потвърди: той е управлявал АТВ под въздействие на наркотици. Това написа във своя Фейсбук профил бащата, на загиналата край Теглиш Сияна - Николай Попов.



"Контролната експертиза бе извършена във Варна по искане на защитата.



Разследването е на финалната права, като вече е готова и автотехническата експертиза. Прокуратата и следствието свършиха своята работа, ред на съда.



При инцидента загина майката Христина, а най-тежко пострада нейният 4-годишен син Марти", пише още той.



"След дълго лечение в "Пирогов“, детето е изписано, но предстои труден и продължителен процес на възстановяване. В момента Марти се учи отново да говори и все още не може да се храни самостоятелно", пипомня Попов.