Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба потвърди наркотици
Автор: Илиана Пенова 14:12Коментари (0)374
© Булфото (архив)
И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, обвиняем за тежката катастрофа в Слънчев бряг, потвърди: той е управлявал АТВ под въздействие на наркотици. Това написа във своя Фейсбук профил бащата, на загиналата край Теглиш Сияна - Николай Попов.

"Контролната експертиза бе извършена във Варна по искане на защитата.

Разследването е на финалната права, като вече е готова и автотехническата експертиза. Прокуратата и следствието свършиха своята работа, ред на съда.

При инцидента загина майката Христина, а най-тежко пострада нейният 4-годишен син Марти", пише още той.

"След дълго лечение в "Пирогов“, детето е изписано, но предстои труден и продължителен процес на възстановяване. В момента Марти се учи отново да говори и все още не може да се храни самостоятелно", пипомня Попов.



Още по темата: общо новини по темата: 67
01.10.2025 »
30.09.2025 »
19.09.2025 »
17.09.2025 »
16.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Община Поморие с позиция след скандала с насилие в детска градина...
12:02 / 01.10.2025
Започна брегоукрепването на плажа в Ахтопол
11:36 / 01.10.2025
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково...
09:50 / 01.10.2025
Криминален тип от Драчево задигна 2 коли
09:35 / 01.10.2025
Чичото на Марти: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-...
08:43 / 01.10.2025
Царево преизпълни бюджета за 2025 г., пренасочват се средства към...
10:27 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково!
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Енергийна криза
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: