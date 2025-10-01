ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба потвърди наркотици
"Контролната експертиза бе извършена във Варна по искане на защитата.
Разследването е на финалната права, като вече е готова и автотехническата експертиза. Прокуратата и следствието свършиха своята работа, ред на съда.
При инцидента загина майката Христина, а най-тежко пострада нейният 4-годишен син Марти", пише още той.
"След дълго лечение в "Пирогов“, детето е изписано, но предстои труден и продължителен процес на възстановяване. В момента Марти се учи отново да говори и все още не може да се храни самостоятелно", пипомня Попов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 67
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Община Поморие с позиция след скандала с насилие в детска градина...
12:02 / 01.10.2025
Започна брегоукрепването на плажа в Ахтопол
11:36 / 01.10.2025
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково...
09:50 / 01.10.2025
Криминален тип от Драчево задигна 2 коли
09:35 / 01.10.2025
Чичото на Марти: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-...
08:43 / 01.10.2025
Царево преизпълни бюджета за 2025 г., пренасочват се средства към...
10:27 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета