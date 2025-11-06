Кметът на Община Царево Марин Киров и екипът му ще дадат отчет за свършеното за изминалите две години от управленския им мандат, видяТова ще се слуи на 11 ноември от 12:00 ч. в заседалната зала на читалището "Георги Кондолов".Ще бъдат представени всички завършени обекти по преодоляване на щетите от бедствието през 2023-та година и мерките за спраяне с тези, причинени от наводненията в началото на октомври, както и мерки за превенция.Ще бъдат представени всички други завършени проекти в цялата община по инвестиционната програма на общината - медицински център, пътища, водопроводи, облагородяване на градска среда, спортна и образователна инфраструктура.Акцент ще бъдат инфраструктурните проекти, но и надградената и богата културна програма на Община Царево.