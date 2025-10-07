Новини
Кметът на Несебър: Общината не е позволила незаконно строителство в "Елените"
Автор: Николай Парашкевов 08:36Коментари (0)185
© Община Несебър
Kметът на Община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов отрекоха местната администрация да има отговорност за трагедията с наводнението в "Елените"

Те показаха документи, хронология и правни факти около изграждането и статута на вилното селище.

"Виждам, че някои имат лични драми в живота, за което наистина съжаляваме, но все пак истината трябва да бъде показана", заяви градоначалникът. 

"Общината не е виновна, ние работим с документи".

"Реших да застана с името си и да покажа фактите, защото в последните дни се изричат тежки твърдения (че общината е позволила незаконно строителство, което е в основата на потопа). Това не е вярно", заяви кметът Николай Димитров.

Той подчерта, че Община Несебър работи единствено с документи и спазва всички законови процедури, като е готов да предостави пълна документация на проверяващите институции и медиите.

"Няма нещо, което да е скрито в Община Несебър, Общината е публична институция и всичко тук е публично. Всички строителни документи имат своята независимост. Когато документ се издаде, той се проверява от съответните органи и няма как да се подпише нещо и да се заметат нещата", каза Димитров.

Градоначалникът изтъкна, че още през 2017 г. местната администрация е сезирала РИОСВ заради незаконно сметище за битови и строителни отпадъци, намиращо се точно над "Елените". Според показаните от него документи и протоколи става ясно, че Общината е издала актове (два по 15 000 лв. и два по 1500 лв.) за това, че сметището не е било разчистено.

От своя страна главният архитект на общината - Валентин Димов, представи подробно развитието на вилното селище от създаването му през 1974 г. до наши дни.

По думите му, "Елените" са създадени с решение на Министерския съвет №316 от 31 август 1974 г., когато е определена площ от близо 980 декара горски фонд и около 400 декара земеделски земи за изграждането на национален ваканционен комплекс.

След 1989 г. и промените в собствеността, територията е приватизирана – имотите са деактувани в полза на дружеството "Ваканционно селище Елените" АД и преминават в частни ръце чрез работническо-мениджърско дружество (РМД). Към урбанизираната територия от около 240 декара са добавени и близо 1000 декара гори.

"От 2003 г. насам тези територии са частна собственост", подчерта арх. Димов. Правомощията на Общината вече са строго ограничени.

"Няма незаконно строителство с подписа на кмета", категорични са от Община Несебър.

Кметът подчерта, че трагедията в "Елените" трябва да бъде разследвана от компетентните органи, но вина не може да се вменява предварително.

Бе предоставена подробна документация и за правни спорове.



Статистика: