© Burgas24.bg Кметът на Несебър Николай Димитров отказа да отговори на журналистически въпроси свързани с проверките относно сторителството в "Елените", предаде репортер на Burgas24.bg".



"Когато има нещо да се каже, общината ще излезе с официално становище", заяви градоначалникът.



По отношение на изнесената от МРРБ информация, че за строежи във вилното селище липсва документация, Димитров отговори:



"При нас има всякакви документи. Казах ви, че когато има резултати от проверките, те ще бъдат оповестени. Каквото имахме да казваме, го казахме във видеоматериала, там имаше документи".



Кметът на Несебър заяви, че не се притеснява от течащите проверки.



Той подчерта, че всички документи ще бъдат показани след края на проверките.



По отношение на хотел "Негреско", който е пуснат в експлоатация без документи, според МРРБ, Димитров заяви:



"Не сме го пуснали ние, той е пуснат с комплексен доклад от надзорна фирма".



"Когато има готовност, ще ви бъде дадена информация от Община Несебър", заяви градоначалникът, но не посмя да обещае, че това ще се случи на публичен брифинг, на който ще могат да му бъдат задавани въпроси.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.