Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
Автор: Николай Парашкевов 13:43Коментари (1)335
©
Във връзка със случая с 4-годишното момиченце, посещавало детска градина "Радост“ в град Каблешково, кметът на община Поморие Иван Алексиев направи изявление в официалния YouTube канал на общината.

"Поканих всички директори на институциите на Община Поморие. Срещата ще е открита, защото е провокирана от изказването на един народен представител. Никой не е по-голям от обикновения човек. Не е допустимо да се използва трибуната на Народното събрание за политически цели. Аз като кмет ще използвам една още по-висока трибуна – трибуната на община Поморие, за да кажа истината в очите на г-н Радостин Василев от МЕЧ. Но преди това тук не става въпрос за защита на авторитета на детската градина или на Община Поморие, а за авторитета на образователната система. Първо защитавам г-жа Мариета Герова и целия екип на детска градина "Радост“ в Каблешково. Защитавам всички учители в България“, заяви Алексиев.

Той подчерта, че г-жа Мариета Герова все още не е на работа и веднага след подадения сигнал е излязла в болничен от февруари.

"Законът е спазен, всички процедури са спазени, а институции трябва да бъдат оставени да работят. Сезирани са РУО, Агенция "Закрила на детето", Агенция "Социално подпомагане", РПУ - Поморие. Вчера от Окръжна прокуратура - Бургас излязоха с официално становище по случая, но и те заявиха, че в момента тече проверка. Като институция Община Поморие си е свършила работата", категоричен бе Иван Алексиев.

"Във върховния закон на Република България - Конституцията, ясно е казано, че всеки е невинен до доказване на противното. Съсипаха живота на госпожа Герова", каза още кметът на Поморие.



Aнонимен
А тази въпросната г-жа Герова не съсипа ли живота на това малко дете и негово семейство , г-н Кмете!!!! То е оставено в детската градина да се грижат за него , а не да се гаври тази идиотка с него ! Вие като кмет пуснете един референдум да се поставят камери в яслите и детските градини !
