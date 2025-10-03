ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кметът на Приморско: Няма опасност язовирите "Ново паничарево" и "Ясна поляна" да прелеят
Няма бедстващи хора, а местната власт е в постоянна връзка с кметовете на населените места и кризисния щаб.
"Имаме нанесени щети по общинската инфраструктура, но можем да се справим с това предизвикателство", категоричен бе кметът на Приморско Иван Гайков.
Той подчерта, че от общината са предложили на колегите си от Царево помощ с техника и хора при необходимост.
Към момента няма опасност язовирите "Ново паничарево" и "Ясна поляна" да прелеят, подчерта градоначалникът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Сблъсък между каруца и "Опел" на пътя Равнец – Братово
10:59 / 03.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Смерч се изви над морето в Царево
10:13 / 03.10.2025
Проходим е пътят Созопол-Бургас, но вятърът е силен - бъдете вним...
10:00 / 03.10.2025
Обходен маршрут на това място на пътя Малко Търново - Царево пора...
09:49 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета