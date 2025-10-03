Кметът на Приморско: Няма опасност язовирите "Ново паничарево" и "Ясна поляна" да прелеят

© Обстановката в Община Приморско след обилните валежи през нощта е нормална, предаде репортер на "Фокус".



Няма бедстващи хора, а местната власт е в постоянна връзка с кметовете на населените места и кризисния щаб.



"Имаме нанесени щети по общинската инфраструктура, но можем да се справим с това предизвикателство", категоричен бе кметът на Приморско Иван Гайков.



Той подчерта, че от общината са предложили на колегите си от Царево помощ с техника и хора при необходимост.



Към момента няма опасност язовирите "Ново паничарево" и "Ясна поляна" да прелеят, подчерта градоначалникът.