Общинският път от къмпинг "Градина“ до "Златна рибка“ е временно затворен за движение, заради наводняване на пътния участък след обилните валежи. От Община Созопол препоръчват на всички да използват главния път."Бъдете внимателни при шофиране - очакват се нови валежи“, призоват от общината.