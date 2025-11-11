Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Самостоятелна катастрофа е станала след Свети Влас – в посока Варна, съобщават очевидци.

По първоначална информация няма пострадали от инцидента. Потребители в социалните мрежи съобщават, че е възможно да се образува затруднение в движението.