В петък около 16:20 ч. на пътя между поморийските села Медово и Страцин, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост при навлизане в десен завой и загуба на контрол, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътната мантинела и преобръщайки се на пътното платно, лек автомобил "Ситроен 3Х“, управляван от 66-годишен бургазлия.Мъжът е получил контузна рана на главата. Той е настанен за лечение в отделение "Неврохирургия“ на УМБАЛ – Бургас.