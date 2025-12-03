Коледна приказка в Царево
Празничната програма започна в 17:30 ч. с впечатляващо огнено и светлинно шоу, изпълнения на вокална група "Усмивки“, танците на състав "Иглика“, както и мил музикален поздрав от децата на ДГ "Ален Мак“.
Най-вълнуващият момент настъпи малко преди 18:00 ч., когато на площада пристигнаха Дядо Коледа и Снежанка. Появата им предизвика истински възгласи на радост, а детските очи засветиха от вълнение. Заедно с всички присъстващи те започнаха обратното броене до запалването на коледните светлини.
И в следващия миг… Царево блесна. Светещите еленчета, големите подаръци, коледната шейна и десетките фигури превърнаха площада във вълшебна приказка. Мнозина спираха, ахваха, сочеха с пръст и се усмихваха – красотата просто завладя всички.
Из целия център са разположени празнични кътове за снимки, и още щом светлините засияха, деца и възрастни се втурнаха да запечатат момента. Площадът бързо се изпълни с щракания на телефони, смях и споделена радост.
От 15 до 20 декември Дядо Коледа отново ще бъде в Царево – този път в своята къщичка, за да чуе всички желания и да подари още от своята магия.
Първият ден на фестивала донесе емоция, топлина и истинско празнично настроение.
