Декември в Несебър ще бъде изпълнен с празнични събития, коледни базари, концерти и спектакли, които ще предложат забавления и незабравими преживявания на жителите и гостите на града. Идеите за сплотеност, милосърдие, сърдечност, съпричастност и споделеност са вплетени в проявите през последния месец на годината, защото те са двигатели на емпатията и алтруизма. Именно затова и Община Несебър е планирала и организирала всички събития с внимание и с разбирането, че обединението създава силни и здрави общности.Месецът започва със събитие, което вълнува и малки, и големи – запалването на Коледните светлини на 1 декември. Тази година проявата ще е придружена от интересната театрална постановка "Голямата Коледа на малкото крокодилче“. Началото е от 17 часа, а мястото по традиция е пл. "Жулиета Шишманова“ в Новия Несебър.На същия площад на 1 декември ще бъде поставена и пощенска кутия за писма до Дядо Коледа. В нея нетърпеливи малчугани ще могат да изпратят своите писма със съкровени желания за подаръци до Добрия старец.От същата дата ще бъде даден старт и на традиционната вече благотворителна инициатива в НЧ "Яна Лъскова“, организирана в подкрепа на дейността на БЧК-Несебър. Тя ще се проведе във фоайето на читалището, където ще предлага богато разнообразие от ръчно изработени подаръци и коледни украшения.Несебър ще се обедини и в благотворителната кампания “Дар за Коледа"– разгърната в два поредни уикенда 13 – 14 декември и 20 – 21 декември. Акцията включва базар с авторски изделия, работилници и концерти на самодейци от общината в часовете между 12 и 18 ч.В два поредни дни – 20 и 21 декември от 10 ч., ще се състои още една инициатива в помощ на дете в нужда – коледен благотворителен турнир по мини футболна градския стадион в Несебър. В събитието ще вземат участие над двадесет отбора, сред които тимове от Сливен, Ямбол, Пловдив, София, Нова Загора, Бургас и др. Проявата ще бъде съпътствана с изпълнения на танцови и певчески групи, ще участват училища и детски футболни школи.На 5 декември пред Демонстрационния център на занаятите ще се състои общинското шосейно бягане "Никулден“с участието на ученици.6 декември е един от най-големите зимни празници, отбелязвани с особена почит в Несебър. Денят на Свети Николай Чудотворец, укротител на бурите и пазител на рибари и моряци, ще бъде изпълнен с различни прояви. В 9 ч. е празничната литургия в храм "Успение Богородично“. В 10.45 ч. ще се открие традиционната никулденска изложба в галерия "Радослав Ралев“ в Стария град. Малко по-късно – в 11 ч. площад "Месамбрия“ ще бъде огласен от вдъхновените изпълнения на съставите към НЧ "Яна Лъскова“. Точно в 12 часа на рибарското пристанище "Северна буна“ ще бъде отслужен празничен водосвет и ще се раздава рибен курбан за здраве. В 16.30 ч. на пл. "Жулиета Шишманова“ в Новия град е предвидена никулденска детска анимация. Кулминацията на празничния 6 декември е концертът на една от най- известните и обичани български рок групи – Б.Т.Р. Празничните прояви на Никулден се реализират по проекта "Месамбрийски фестивали“, който се изпълнява по Схемата за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за малки общини“. (Със същата финансова подкрепа бе реализиран и един от успешните туристически продукти на Община Несебър фестивалът "Есенни пасажи“ .).Евангелската петдесятна църква също е съпричастна към декемврийските събития – с рождественски концерт на 9 декември в Артиум център и с благотворителна инициатива в Демонстрационния център на занаятите от 17 до 24 декември от 10 до 17 часа.Коледни концерти в Артиум център с участие на малки и пораснали жители на общината изпъстрят дните от 16 до 20 декември. Първа е изявата на детските градини (16.12 от 16.30 ч.), втора е на ООШИ-Несебър (17.12 от 18.30 ч.), следваща е на съставите към НЧ "Яна Лъскова“, (16.12 от 16.30 ч.), а последни са малките възпитаници на ОДК-Несебър с "Коледна бъркотия“ (20.12 от 16.30 ч.) .Състезателите на различни общински клубове, които са представили достойно града и отбора си през годината, ще бъдат отличени на специална церемония. "Спортист на годината“ ще се състои на 18 декември от 17 часа в Артиум център.Едно от знаковите събития, които привличат вниманието през декември в града на ЮНЕСКО, е полумаратон "Несебър“, който се радва на засилен интерес от страна на състезатели от близо и далече. Спортната проява ще се проведе в последната декада на месеца – 21 декември, а стартът й е от 10 ч. на пл. "Месамбрия“.На най-големия и очакван празник – Рождество Христово, когато семействата се събират, за да споделят време, щастливи мигове, топлина, моменти на близост, ще се състои Божествена света литургия в храм "Успение Богородично“ от 9 ч.Финал на декември, а и на цялата 2025 г., ще сложи изпълнена с много емоции и настроение празнична програма с групите FOUR и D2, и DJ парти. Последното събитие за настоящата година ще се състои на пл. "Жулиета Шишманова“ в Новия Несебър от 22 часа.