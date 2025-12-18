Деца от детска градина "Делфинче" и училище " Св. Св Кирил и Методий" в Свети Влас посетиха кмета на града Иван Николов по повод навечерието на Рождествените празници. Малките гости, облечени в традиционни коледарски носии, отправиха празничен поздрав и пресъздадоха една от най-значимите български народни традиции – коледуването.С изпълнението на обредни песни и наричания децата благословиха за здраве, благоденствие и берекет, като отправиха послания за сплотеност, добруване и надежда към жителите на града.Кметът Иван Николов изрази признателност към децата, техните учители и възпитатели за съхраняването и предаването на българските традиции на младото поколение. Той подчерта ролята на образованието и културното възпитание като основа за устойчивото развитие на обществото.В края на празничната среща бяха разменени коледни пожелания за здраве, мир и благополучие през идващата година. В знак на внимание и признателност кметът подари на децата символични подаръци и им пожела успехи и много поводи за радост през новата година.