Коледните светлини бяха запалени в Приморско — градът засия в празнична магия, а тържеството даде началото на коледните празници. Стотици излязоха на площада и отброиха от 10 до старта на светлинното шоу, което озари зимната вечер.В мига, в който последната цифра прозвуча, елхата грейна в топли цветове, а украсата по улиците се вплете в сияние, което изпълни центъра с настроение и детски възгласи. Празничната програма продължи с музика, танци и появата на Дядо Коледа, който зарадва най-малките с изненади, пишат от Черноморски фар.Събитието събра жители и гости на града, превръщайки традиционното запалване на светлините в една истинска празнична среща, която поставя началото на декемврийските чудеса в Приморско.