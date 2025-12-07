Коледните светлини засияха в Приморско
© Община Приморско
В мига, в който последната цифра прозвуча, елхата грейна в топли цветове, а украсата по улиците се вплете в сияние, което изпълни центъра с настроение и детски възгласи. Празничната програма продължи с музика, танци и появата на Дядо Коледа, който зарадва най-малките с изненади, пишат от Черноморски фар.
Събитието събра жители и гости на града, превръщайки традиционното запалване на светлините в една истинска празнична среща, която поставя началото на декемврийските чудеса в Приморско.
