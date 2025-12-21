Културните събития в читалище "Георги Кондолов“ в Царево и на откритата сцена на площада се превърнаха в притегателен център за жители и гости на града. Коледният базар на централния площад създаде допълнително настроение и празничен дух.В препълнената зала на читалището танцьорите от клуб по модерни танци "Съншайнс“ впечатли със стилна и динамична хореография и модерно танцово изкуство. Беше представена и дигиталната изложба "Никулден в Царево“, която чрез съвременен визуален разказ припомни традициите и духа на празника.Събитието уважи заместник-кметът на община Царево Мария Янaкиева, която сподели празничната атмосфера заедно с публиката, информира БНР-Бургас.Кулминацията настъпи на централния площад с концерта на рок група "Тангра“. Препълненият площад посрещна музикантите с бурни аплодисменти, а още с първите акорди стана ясно, че публиката ще бъде активна част от концерта.