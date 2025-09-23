Новини
Кошара горя в Оризаре
Автор: Екип Burgas24.bg 16:26Коментари (0)66
В неделя около 21:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за горяща кошара в село Оризаре, разположена в местност "Овцефермата“, стопанисвана от 54-годишен мъж от селото.

Причините за възникване на огъня, както и стойността на нанесените щети, са процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.









