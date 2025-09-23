ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кошара горя в Оризаре
Причините за възникване на огъня, както и стойността на нанесените щети, са процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец...
14:40 / 23.09.2025
Свободен достъп за част от паркингите в Созопол с края на лятото
14:09 / 23.09.2025
ATV заседна на плажа на къмпинг "Смокиня"
09:41 / 23.09.2025
Сблъсък между БМВ и мотоциклет на пътя Бургас – Средец
09:29 / 23.09.2025
Община Царево се включи в кампанията "Да изчистим България заедно...
13:56 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета