Кошара горя в Оризаре

© Burgas24.bg В неделя около 21:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за горяща кошара в село Оризаре, разположена в местност "Овцефермата“, стопанисвана от 54-годишен мъж от селото.



Причините за възникване на огъня, както и стойността на нанесените щети, са процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.



