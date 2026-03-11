Служители от Районно управление – Камено са разкрили кражбата на сумата от 5 000 евро, собственост на 67-годишен мъж от село Трояново. Тя е извършена на 4 март от дома му. Извършителят е 27-годишен мъж от същото село. Той е направил пълни самопризнания и е върнал част от откраднатата сума.Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържания продължава от служители на Районно управление – Камено.