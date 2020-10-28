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Крадец задигна спестяванията на пенсионер от Подвис, спипаха го бързо
Автор: Иван Сотиров 10:24 / 28.10.2020Коментари (0)117
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Вчера около 17.20 часа в Районно управление - Сунгурларе е получено съобщение от 80-годишен мъж от село Подвис за това, че от дома му е извършена кражба на сумата от 1 000 лв. В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителя –43-годишен криминално проявен мъж от същото село. Той е направил пълни самопризнания и върнал откраднатата парична сума. Задържан е с полицейска заповед за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Сунгурларе.








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