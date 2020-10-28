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|Крадец задигна спестяванията на пенсионер от Подвис, спипаха го бързо
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Сунгурларе.
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