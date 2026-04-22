Абитуриентите от СУ "Н. Й. Вапцаров“ – Царево спазиха дългогодишната традиция и засадиха дърво в двора на училището, информира Burgas24.bg.

Днес, по повод Деня на Земята, зрелостниците избраха да отбележат празника с този символичен жест към природата. С инициативата те оставят спомен за своето обучение и изразяват благодарност към учителите си.

Дървото ще напомня за техния випуск и ще продължи да расте заедно с бъдещите поколения ученици.