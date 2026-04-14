270 евро от дамската чанта на 20-годишна бургазлийка, както и на сумата от 114,29 евро от оборота на игрална зала, разположена в средецкото село Дебелт са задигнати тази събота, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

В резултат на бързите полицейски действия на служители на Районно управление - Средец е установен и задържан 37-годишен мъж от Дебелт. Той е направил пълни самопризнания, а по случая е образувано бързо производство.