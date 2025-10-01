Криминален тип от Драчево задигна 2 коли

© 20-годишен криминално проявен мъж от средецкото Драчево между 29 и 30 септември задигнал лек автомобил "Ситроен“, собственост на 71-годишен мъж от селото, както и "Опел Астра“, собственост на 21-годишен негов съселянин.



Задържаният направил пълни самопризнания. Ситроенът е открит катастрофирал на пътя Средец – Бургас. Установено е, че в него е проникнато през незаключена врата и е приведен в движение с помощта на контактния ключ, оставен в боша.



Работата по случаите продължава от служители на Районно управление – Средец.