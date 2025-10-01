ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминален тип от Драчево задигна 2 коли
Задържаният направил пълни самопризнания. Ситроенът е открит катастрофирал на пътя Средец – Бургас. Установено е, че в него е проникнато през незаключена врата и е приведен в движение с помощта на контактния ключ, оставен в боша.
Работата по случаите продължава от служители на Районно управление – Средец.
