Криминален тип от "Победа" с удар в Слънчев бряг

© 19-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа“ е задържан за грабежа на сребърен синджир, откраднат вчера около 05:00 ч. в района пред комплекс "Браво-3“ в Слънчев бряг. Жертвата е 50-годишна жена от Стралджа.



Крадецът е хванат в резултат на полицейските действия на служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР - Бургас и Районно управление – Несебър. Той е направил пълни самопризнания. Привлечен е, като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.