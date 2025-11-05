Криминален тип от Поморие загази за пореден път
В резултат на претърсване на обитавания от помориеца дом на ул. "Добри Чинтулов“ е открита и иззета кутийка с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2 грама.
Помориецът е задържан за срок до 24 часа.
