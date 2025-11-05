Вчера около 10:00 ч. служители от Районно управление - Поморие извършили проверка на 38-годишен криминално проявен и осъждан помориец. Полицаите намерили и иззели пликче със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 2 грама.В резултат на претърсване на обитавания от помориеца дом на ул. "Добри Чинтулов“ е открита и иззета кутийка с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2 грама.Помориецът е задържан за срок до 24 часа.