Вчера около 08:00 ч. служители от Районно управление – Средец иззели от дома на 36-годишен криминално проявен мъж от града бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 5 грама, част от което било скрито в дървена статуетка.Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.