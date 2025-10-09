Криминален тип от Средец задигна кола

© Burgas24.bg 24-годишен криминално проявен мъж от Средец е задигнал лек автомобил "Опел Корса“, собственост на 44-годишен мъж. Колата е открадната между 3 и 4 октомври ул. "Александър Стамболийски“ в Средец. Автомобилът е бил оставен отключен с контактния ключ в купето.



Крадецът е направил пълни самопризнания. Опелът е открит на Дюлинския път, като дясната му част е била в отводняваща канавка.



Работата по случая продължава.