|Криминално проявен мъж източи сметката на украинка в Слънчев бряг
Крадецът е 28-годишен криминално проявен и осъждан старозагорец, който направил пълни самопризнания.
Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.
