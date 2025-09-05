Криминално проявен мъж източи сметката на украинка в Слънчев бряг

© Burgas24.bg Служители от Районно управление – Несебър са разкрили кражбата на сумата от 280 евро и банкова карта, с която са извършени допълнителни транзакции, собственост на 44-годишна украинка, отседнала в Слънчев бряг. Вещите са задигнати на 02 септември.



Крадецът е 28-годишен криминално проявен и осъждан старозагорец, който направил пълни самопризнания.



Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление.