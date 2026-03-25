Вчера в Камено служители от Районно управление – Камено спрели за проверка лек автомобил "Форд Галакси“, управляван от 27-годишен мъж от града. В автомобила пътували още 28-годишен мъж от Камено и 27-годишен криминално проявен мъж от Българово.При извършената проверка в последния са открити саморъчно свита цигара с марихуана, пликче със съцветия от марихуана с тегло около 1 грам, както и бяло кристалообразно вещество с тегло около 2 грама, чийто точен състав е в процес на установяване.Мъжът е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.