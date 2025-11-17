На 21 ноември 2025 г., петък от 09:00 ч., в сградата на Общински медицински център - Царево ще се проведе втората за годината кръводарителска акция в града, видяИнициативата се провежда от Регионалния център по трансфузионна хематология – Бургас, със съдействието на местната организация на Български червен кръст , Общински медицински център – Царево и Община Царево.Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг., не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните и нуждаещи се от нея, може да стане дарител.Мъжете могат да даряват кръв пет пъти в рамките на една календарна година, а жените – четири пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.