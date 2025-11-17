Кръводариелска акция ще се проведе в Царево през тази седмица
©
Инициативата се провежда от Регионалния център по трансфузионна хематология – Бургас, със съдействието на местната организация на Български червен кръст , Общински медицински център – Царево и Община Царево.
Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг., не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните и нуждаещи се от нея, може да стане дарител.
Мъжете могат да даряват кръв пет пъти в рамките на една календарна година, а жените – четири пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.
Още от категорията
/
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Важно за тези, които ще шофират по пътя Бургас - Варна
10:24 / 13.11.2025
Някои от настанените в хосписите на ужасите в Поморие и Черноморе...
20:00 / 12.11.2025
Обиск в Равнец завърши с арест
17:36 / 12.11.2025
Двама разбиха вендинг автомат до читалището в Карнобат – заловиха...
10:49 / 12.11.2025
Дядо от Поморие държи стотици антични монети у дома
10:30 / 12.11.2025
Домове на ужасите в Бургаско! Искат закриване на хосписи в Черном...
10:19 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.