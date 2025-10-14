ЗАРЕЖДАНЕ...
Кръводарителска акция предстои в Айтос
Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 г.
Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителят трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни. Процедурата по кръводаряване – попълване на въпросник, лекарски преглед, предварителен тест за кръвна група, кръвовземане, трае не повече от 40 минути.
Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено – за 3-4 седмици.
Кръводаряването е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма.
Кръводарителите получават 2 дни платен отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда), подкрепителна закуска и достъп до резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.
