На 16 октомври МБАЛ Айтос и Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас организират кръводарителска акция. Тя ще се проведе пред клиничната лаборатория на МБАЛ Айтос от 9 до 13 ч. Организаторите канят всички жители на общината, които се чувстват здрави и желаят да помогнат на непознат в нужда, да се включат в нея.Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 г.Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителят трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни. Процедурата по кръводаряване – попълване на въпросник, лекарски преглед, предварителен тест за кръвна група, кръвовземане, трае не повече от 40 минути.Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено – за 3-4 седмици.Кръводаряването е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма.Кръводарителите получават 2 дни платен отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда), подкрепителна закуска и достъп до резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.