Кървав скандал! Мъж наръга съквартиранта си в Сунгурларе
Пострадалият е настанен за лечение в УМБАЛ Бургас с хемоторакс, засегнат бял дроб с кръвонасядания и черен дроб.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Сунгурларе.
