Мъж е с опасност за живота след нападение в Сунгурларе. Инцидентът е станал в петък около 23.55 ч. на ул. "Овчарска“. ОДМВР Бургас съобщиха, че между двама мъже – на 36 и 61 години, обитаващи съвместно жилище, след употреба на алкохол е възникнал скандал. По-възрастният нанесъл с нож две прободни повърхностни рани в областта на корема и странично на тялото на по-младия.Пострадалият е настанен за лечение в УМБАЛ Бургас с хемоторакс, засегнат бял дроб с кръвонасядания и черен дроб.Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Сунгурларе.