Етаж на къща горя в Поморие, разбраИмотът е обитаван от 57-годишен жител на града, като за щастие след инцидента няма пострадали хора.Огънят е потушен от служители на РСПБЗН – Поморие.Причината за пожара, както и стойността на нанесените от него щети, са в процес на изясняване.