Етаж на къща горя в Поморие, разбра "Burgas24.bg".

Имотът е обитаван от 57-годишен жител на града, като за щастие след инцидента няма пострадали хора.

Огънят е потушен от служители на РСПБЗН – Поморие.

Причината за пожара, както и стойността на нанесените от него щети, са в процес на изясняване.