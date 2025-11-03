Къща горя в средецкото село Драчево вчера, разбраСигналът за пожара е получен около 14:45 ч. в Районно управление - Средец.Къщата е собственост на 18-годишна жена, обитавана от сестра ѝ.Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.От инцидента изгорял покривът на къщата, като стаи от нея.При извършения оглед данни за умишлен палеж не са установени.Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Средец.