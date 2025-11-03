Къща горя в село в Средецко
Сигналът за пожара е получен около 14:45 ч. в Районно управление - Средец.
Къщата е собственост на 18-годишна жена, обитавана от сестра ѝ.
Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.
От инцидента изгорял покривът на къщата, като стаи от нея.
При извършения оглед данни за умишлен палеж не са установени.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Средец.
