Пътен инцидент е станал в петък около 15:00 ч. на пътя Варна – Айтос, в района на Община Руен. Лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 21-годишна жена от село Средна махала, поради движение с несъобразена скорост при навлизане в ляв завой самостоятелно катастрофира и се блъска в основите на железопътен надлез.

Жената е получила множество наранявания. Тя е настанена за наблюдение в болница "Дева Мария“ в бургаския квартал "Ветрен“.