Липса на дистанция доведе до катастрофа с пострадали край Айтос
Пострадали са двете пътнички в опела, които са прегледани в болница и са освободени по тяхно желание. Едната - 49-годишна жена, е получила болки в областта на колената. Едната – 49-годишна жена, е с болки в областта на коленете, а другата – 26-годишна, се е оплакала от болки в областта на главата.
