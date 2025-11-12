Вчера, около 12:00 ч. на пътя София – Карнобат – Айтос – Бургас, в прав пътен участък на територията на Айтос, при мокра настилка, лек автомобил "Фолксваген“ с прикачено ремарке, управляван от 68-годишен мъж от Хасково, поради неспазване на дистанция, застига и блъска намаляващия скоростта си пред него "Опел Астра“, управляван от 29-годишен мъж от Равнец.Пострадали са двете пътнички в опела, които са прегледани в болница и са освободени по тяхно желание. Едната - 49-годишна жена, е получила болки в областта на колената. Едната – 49-годишна жена, е с болки в областта на коленете, а другата – 26-годишна, се е оплакала от болки в областта на главата.