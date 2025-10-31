В архивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не са открити документи за съгласуване на строителството във в.с. "Елените", това обяви министърът на околната среда и водите Манол Генов след форума "Синьо бъдеще за Черно море“, провеждащ се в Созопол, предаде репортер на"Няма нито едно съгласуване на тези проекти. Има няколко отказа на Басейнова дирекция във времето. Ние сме готови да сътрудничим. При поискване, това, което имаме като документация, като информация - ще бъде предоставено", подчерта министърът.Генов припомни, че след наводненията в "Елените" в началото на октомври, се извършват и проверки от страна на прокуратурата."Има много проблеми по цялото Черноморие по отношение на водните обекти. Водните обекти могат да бъдат покривани, но не могат да бъдат застроявани. И над покритите участъци не е разрешено сторителството. На места има нарушения на целостта на дигите, Основните участъци в районите със значителен потенциален риск от наводнения са обиколени", каза от своя страна Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, което в някои случаи липсва. Като пример той даде района на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически характеристики.Относно "Елените", Димитров заяви, че след покриването на коритото на реката, върху него са били построени сгради.