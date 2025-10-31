МОСВ: Няма документи за съгласуване на строителството в "Елените"
"Няма нито едно съгласуване на тези проекти. Има няколко отказа на Басейнова дирекция във времето. Ние сме готови да сътрудничим. При поискване, това, което имаме като документация, като информация - ще бъде предоставено", подчерта министърът.
Генов припомни, че след наводненията в "Елените" в началото на октомври, се извършват и проверки от страна на прокуратурата.
"Има много проблеми по цялото Черноморие по отношение на водните обекти. Водните обекти могат да бъдат покривани, но не могат да бъдат застроявани. И над покритите участъци не е разрешено сторителството. На места има нарушения на целостта на дигите, Основните участъци в районите със значителен потенциален риск от наводнения са обиколени", каза от своя страна Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".
Той уточни, че покриването на водни обекти е допустимо само при ясно оразмеряване, което в някои случаи липсва. Като пример той даде района на Свети Влас, където има покрити водни обекти с неясни технически характеристики.
Относно "Елените", Димитров заяви, че след покриването на коритото на реката, върху него са били построени сгради.
