Община Царево предприема конкретни действия за обезопасяване и укрепване на крайбрежната зона в Ахтопол, съобщиха от местната администрация.Това става след получаването на писмо от МРРБ, в което се посочва, че развиващите се процеси в района са с характер на бедствие и авария, а не на свлачище.В становището на ведомството се подчертава, че в района няма свлачищни процеси и няма опасност от свлачища.Препоръката е Община Царево да се обърне към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за осигуряване на финансиране на мероприятията по крайбрежната алея.Във връзка с това продължава проектирането на нова крайбрежна алея с предвидено отводняване на дъждовните и повърхностни води. В проекта ще бъдат включени всички предписания и препоръки от становището на "Геозащита“ ЕООД – Варна, свързани с поземлен имот 00878.501.497 по КККР на гр. Ахтопол, който е публична общинска собственост.След съгласуването на проекта с "Геозащита“ ЕООД и съответните институции, той ще бъде одобрен и ще бъде издадено Разрешение за строеж.От местната власт в Царево подчертават, че в условията на година без приет редовен държавен и общински бюджет, единствената възможна стъпка е проектирането на алеята за сметка на общината, без възможност за стартиране на реални строителни дейности.Укрепването на бреговия скат се разглежда като отделен проект, тъй като срутищната зона обхваща както поземлен имот – публична общинска собственост, така и поземлен имот – публична държавна собственост. Провеждат се разговори с Областния управител на Област Бургас за тяхното участие като страна в проекта.В допълнение, подготвя се преписка до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии с цел осигуряване на финансиране на зоната като авариен обект. Към момента засегнатата зона е обозначена и ограничена за преминаване, за да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на хората.